После обрушения крыши склада в Зеленодольске прокуратура начала проверку

Напомним, сегодня утром произошло обрушение кровли в распределительном центре одного из рителейров в Зеленодольске. Причиной обрушения стал скопившийся на крыше снег, площадь составила 500 квадратных метров. В результате инцидента пострадала женщина, её госпитализировали.

На место происшествия незамедлительно выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.

Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам взять на особый контроль состояние крыш зданий. Из-за рекордных снегопадов нагрузка на кровли многократно возросла, что увеличивает риск обрушений. Раис Татарстана подчеркнул, что ситуация остаётся под жёстким надзором прокуратуры, а все виновные понесут наказание по закону.