После запуска ВСМ скоростные поезда «Сапсан» и «Аврора» могут начать ходить до Казани

18 января 2026  11:56

С вводом в эксплуатацию первой линии высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году изменится маршрутная сеть скоростных поездов. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин агенству ТАСС.

Он подтвердил, что движение дневных составов «Сапсан» и «Аврора» на направлении двух столиц будет пересмотрено. Однако сами поезда продолжат работу, переключившись на другие востребованные направления.

Как отметил глава ведомства, одним из возможных новых маршрутов может стать путь до Казани. Сейчас прорабатываются различные варианты использования подвижного состава на наиболее загруженных линиях. Точное распределение маршрутов будет определено ближе к запуску ВСМ.

