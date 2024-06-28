Поступление в вуз в 2024 году: что нужно знать

В этом году в целом по стране количество абитуриентов по сравнению с прошлым годом выросло на 10% - по предварительным данным. Таким образом, в учебные заведения страны будет поступать более миллиона россиян. При этом растет и количество бюджетных мест. Для бакалавров и специалистов таковых предусмотрено около 420 тысяч.

Сроки подачи

Прием документов и заявлений на поступление закончится 25 июля в 12 часов дня по Москве. Но следует учитывать, что по ряду творческих и спортивных специальностей абитуриентам предстоит пройти дополнительные испытания. В этом случае заявления нужно подать в срок с 7 по 20 июля. А сами испытания пройдут до 24 июля.

Не позднее 3 августа будут изданы приказы о зачислении в вузы.

Дополнительные баллы

Помимо результатов ЕГЭ, учебные заведения могут при отборе абитуриентов руководствоваться списком индивидуальных достижений. В этом году он расширен.

На дополнительные баллы при поступлении теперь могут рассчитывать выпускники школ, получившие медаль «За особые успехи в учении» I и II степени (золотая и серебряная). Также плюсом к результатам ЕГЭ станут призовые места в ряде олимпиад, статус чемпиона или призера первенства России, волонтерская деятельность, наличие значка ГТО, результаты итогового сочинения.

Впрочем, важно учитывать, что количество бонусных баллов в сумме не может превысить 10, каждый ВУЗ подходит к этому вопросу индивидуально.

Льготы, квоты, целевое обучение

На льготное поступление в ВУЗ имеют право дети-сироты, дети с инвалидностью, а также призеры и победители школьных олимпиад из перечня РСОШ.

Была выделена отдельная дополнительная квота в размере 10 процентов от общего количества бюджетных мест. По этой квоте без экзаменов могут поступить сразу несколько категорий граждан. Первые из них - это Герои РФ, кавалеры трех орденов Мужества, а также дети участников СВО, получивших эти высокие звания и награды. Поступить на бюджет смогут и дети участников СВО, чьи родители погибли, получили увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы.

На поступление по квоте могут рассчитывать дети медработников, скончавшихся при исполнении своих обязанностей из-за коронавирусной инфекции. Однако это касается только медицинских и фармацевтических направлений обучения.

Следует учесть, что этим категориям граждан нет необходимости сдавать экзамены, но придется пройти внутренние дополнительные испытания, если те предусмотрены в вузе.

Также участники СВО и их дети могут выбрать при поступлении - сдавать ЕГЭ или внутренний экзамен учебного заведения.

Важное изменение произошло в области целевого обучения. В этом случае студенты учатся за счет будущего работодателя, на которого обязуются отработать не менее трех лет.

С текущего года организации-работодатели обязаны публиковать предложения для потенциальных целевиков на платформе «Работа в России». Благодаря этому выпускники могут присмотреть варианты в разных регионах, включая столицу.

А что в Татарстане

В этом году в вузах республики выделено 22 тысячи бюджетных мест. За последние три года их количество выросло на 5%.

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и ректоры ведущих татарстанских учебных заведений.

Львиная доля бюджетных мест приходится на три крупнейших вуза Татарстана. Так, в КФУ выделено 7499 мест, КНИТУ-КХТИ - 4092 места, а в КНИТУ-КАИ - 2700 мест. Распределение неравномерно и по направлениям подготовки. Больше всего бюджетных мест предусмотрено для подготовки педагогов, IT-специалистов, химиков, инженеров.

В республике размещено 1,6 тысячи заявок от работодателей на целевое обучение студентов.

- Поступить на целевое обучение за счет средств федерального или регионального бюджетов по-прежнему могут только абитуриенты, заключившие договор с предприятиями, организациями с госучастием, - напомнил Ильсур Хадиуллин. Если предприятие находится в частной собственности, целевое обучение может быть реализовано только за счет внебюджетных средств.

При этом предприятие-заказчик обязано выплачивать студенту стипендию не менее 2056 рублей в месяц.

Для привлечения абитуриентов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, вузы республики предлагают различные меры поощрения. Так, в некоторых из них выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей за каждый 100-балльный результат.

В большинстве вузов республики были открыты новые направления подготовки. В КФУ студентов будут обучать истории искусств и публичной политике. КНИТУ-КХТИ расширяет программу двойных дипломов «Россия - Китай» для химиков и механиков. Благодаря этой программе студенты пройдут обучение в Китае.

В КГМУ впервые набирают студентов на направление «социальная работа» с дополнительной подготовкой практического психолога. Также с этого года там проводится переподготовка по юриспруденции в сфере здравоохранения.

В КГИК в этом году начнут готовить учителей рисования и режиссеров эстрады цифровых программ, а также магистров в сфере цифрового дизайна. КГАУ открыл образовательные программы по биотехнологиям, проектированию и внедрению информационных систем, автоматизации и роботизации технологических процессов. А в КГЭУ начинается подготовка специалистов в сферах искусственного интеллекта и производства газовых и паровых турбин.