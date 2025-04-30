Похолодание в Татарстане улучшило состояние полей

Аномальные холода в конце апреля положительно повлияли на фитосанитарную обстановку в сельском хозяйстве Татарстана. Как сообщил Идрис Гатин, замдиректора филиала «ЦОК АПК» в РТ, дожди и пониженные температуры замедлили размножение вредителей, а также восполнили дефицит влаги в почве.

«Некоторые хозяйства уже завершили ранний сев ячменя, продолжается посев пшеницы, а для теплолюбивых культур, таких как кукуруза и подсолнечник, земля пока недостаточно прогрелась», – отметил специалист.

Татарстанская пшеница и ячмень экспортируются в 20 стран. Перед отправкой каждая партия зерна проходит строгий контроль в лабораториях центра, где проверяется её соответствие международным стандартам и требованиям стран-импортёров.