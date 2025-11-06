Правительство РФ планирует поэтапно снижать лимиты по НДС для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о поэтапном снижении порога доходов для уплаты НДС предприятиями на упрощенной системе налогообложения. Изменения будут вводиться постепенно: с 2026 года налогом облагается доход от 20 млн рублей, с 2027 года — от 15 млн, а с 2028 года — от 10 млн рублей.

Для смягчения перехода предусмотрены адаптационные меры. В частности, для предпринимателей, впервые допустивших нарушения при уплате НДС, может быть введен мораторий на привлечение к ответственности.

Эти меры являются частью пакета налоговых инициатив Минфина, направленных на пополнение бюджета в 2026-2028 годах. По мнению ведомства, снижение порога для «упрощенки» поможет сократить практику дробления бизнеса и увеличит налоговые поступления. Параллельно планируется отмена льготных страховых тарифов для МСП и IT-компаний, введенных в пандемийный период.