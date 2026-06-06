Предприятие из Татарстана погасило многомиллионный налоговый долг после возбуждения уголовного дела

В Татарстане руководитель одной из фирм несколько лет уклонялся от уплаты налогов, сообщает СУ СК РФ по РТ. Как установили следователи, с 2021 по 2023 год директор вносил в декларации ложные сведения, занижая реальные суммы. В результате компания недоплатила в бюджет НДС и другие налоги на общую сумму 23,4 миллиона рублей.

После выявления нарушений в отношении руководства организации было возбуждено уголовное дело. Однако, когда следствие собрало неопровержимые доказательства вины, фирма полностью погасила образовавшуюся задолженность. В связи с этим уголовное дело прекратили.