Предприятие из Татарстана погасило многомиллионный налоговый долг после возбуждения уголовного дела

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Республика
6 июня 2026  13:28
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане руководитель одной из фирм несколько лет уклонялся от уплаты налогов, сообщает СУ СК РФ по РТ. Как установили следователи, с 2021 по 2023 год директор вносил в декларации ложные сведения, занижая реальные суммы. В результате компания недоплатила в бюджет НДС и другие налоги на общую сумму 23,4 миллиона рублей.

После выявления нарушений в отношении руководства организации было возбуждено уголовное дело. Однако, когда следствие собрало неопровержимые доказательства вины, фирма полностью погасила образовавшуюся задолженность. В связи с этим уголовное дело прекратили.

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