Председатель СК РФ потребовал доклад о нападении на кондуктора в Казани

16 сентября 2025  14:51

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому предоставить детальный доклад о ходе процессуальной проверки по факту нападения на сотрудника общественного транспорта. Инцидент, произошедший 14 сентября в казанском автобусе, вызвал широкий общественный резонанс.

Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказался оплачивать проезд и применил физическое насилие к кондуктору, нанеся ему удары в область лица и пнув ногой после падения. В результате нападения потерпевший получил серьезные повреждения: разбитую губу и выбитый зуб. Правонарушитель скрылся с места происшествия до прибытия правоохранительных органов.

Следственное управление СК России по Республике Татарстан уже организовало процессуальную проверку по данному факту. 

