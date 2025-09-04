Председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал: Мечтаю, чтобы в Казани появился Дом музыки

Как музыку молодых татарстанских композиторов сделать доступной для широкого круга слушателей и зрителей? Сможет ли искусственный интеллект составить конкуренцию живым композиторам? Какой должна быть татарская национальная опера, чтобы выйти на мировой уровень?

Об этом «КВ» беседуют с гостем редакции «Казанских ведомостей» - председателем Союза композиторов РТ Ильясом Камалом.

Представляем гостя



Ильяс Камалов родился 29 июля 1992 года в Санкт-Петербурге. В 2011-м окончил Казанский музыкальный колледж им. Аухадеева по классу виолончели народной артистки РТ Л.В.Масловой, параллельно занимался композицией в классе профессора Б.Н.Трубина. С 2014 года работал солистом-виолончелистом в Татарской государственной филармонии. В 2016 году окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г.Жиганова по классу виолончели народного артиста РТ, профессора А.А.Асадуллина и по классу композиции заслуженного деятеля искусств РТ В.В.Харисова и профессора Б.Н.Трубина. В 2017 году стал членом Союза композиторов России и Татарстана.



В 2019-м окончил ассистентуру-стажировку Казанской консерватории по классу композиции, параллельно обучался на кафедре оперно-симфонического дирижирования. В том же году был назначен на должность художественного руководителя и главного дирижера Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. В 2024 году окончил класс оперно-симфонического дирижирования Казанской консерватории. С 2021 года - дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera. Лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля (2021). Победитель III всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в 2024 году. Его опера «Орлы Урала» («Урал бөркөттәре») на башкирском языке, написанная на либретто Салавата Камала, стала лучшей в номинации «Опера».



В декабре 2024 года Ильяс Камал был избран председателем Союза композиторов РТ.

«Музыка должна звучать и в залах, и в онлайн-пространстве»

- Ильяс Файзрахманович, с чего началась ваша работа на посту председателя Союза композиторов РТ?

- Наша задача - продолжать направления, которые развивал Рашид Калимуллин, возглавлявший Союз композиторов РТ 35 лет. Будем более активно и планомерно продвигать музыку наших композиторов. Есть много талантливых произведений, которые долгие годы не исполнялись, мы их возвращаем на сцену. Музыка должна звучать и в залах, и в онлайн-пространстве, чтобы в несколько кликов можно было ее найти и послушать.

Идет работа над созданием сайта Союза композиторов РТ. Важнейшая работа - запись музыки. Композиторы пишут много, но чаще всего партитуры лежат в столах. Поэтому нужно создавать условия, чтобы музыка записывалась и выходила в медиапространство. Для этого мы создали в Союзе композиторов РТ студию звукозаписи. Она уже начала работу.

- Какая, по вашему мнению, должна быть музыка, чтобы на нее обратили внимание в море музыкальной информации в интернете?

- Да, это не так просто. Очень много примеров, когда какая-то музыка вдруг «выстреливает». Например, песня Homay башкирской этногруппы Ay Yola о божестве из древнейшего башкирского эпоса «Урал-батыр» просто ворвалась в мировые чарты. Для всех это стало полной неожиданностью, да и для самих участников Ay Yola, по-моему, тоже. Но написать талантливое произведение - этого для популярности недостаточно. Еще важно, чтобы оно прозвучало в подходящий момент, в нужное время, в нужном месте. В этом есть элемент лотерейности. Но в любом случае сегодня для продвижения своего творчества необходимо использовать все возможности современных технологий.

- Вам в творческом союзе приходится сталкиваться не только с творческими проблемами…

- Для того чтобы исполнять, издавать произведения, нужно искать финансы. Но еще есть бытовые, коммунальные проблемы по содержанию здания Союза композиторов РТ. Дело в том, что у нас финансирования практически нет вообще, оно не заложено в бюджете. Есть только субсидия Министерства культуры РТ, которой не хватает на все расходы, периодически поступает помощь от Раиса РТ, благодаря которой мы выживаем. Чтобы Союз полноценно существовал, необходимо полноценное финансирование. У меня есть мечта, чтобы в Казани появился Дом композитора или Дом музыки со своим качественным концертным залом, чтобы он мог работать и как концертная площадка. И самое главное, чтобы сотрудники работали в комфортных условиях.

Чем искусственный интеллект может помочь композитору?

- Как вы относитесь к прогнозу, что скоро искусственный интеллект будет составлять серьезную конкуренцию композиторам?

- Искусственный интеллект развивается стремительно, и в некоторых сферах он уже вытесняет людей. Да, какую-то прикладную музыку он может создавать, но не способен выражать чувства в мелодии, как человек.

- А вы сами пробовали писать музыку при помощи искусственного интеллекта?

- Нет, не пробовал. Я вник в тему, понял, как это делается, но соблазна сочинять вместе с искусственным интеллектом у меня нет. Считаю, что в каких-то механических, рутинных делах ИИ может облегчить труд, помочь в решении каких-то прикладных задач, поиске информации. Но чем он может помочь композитору? Сначала композитор выстраивает план сочинения. Параллельно приходят какие-то образы. Иногда наоборот: музыка начинается с образов, которые рождаются в голове. Как это можно доверить машине?

Концерт на открытом воздухе - испытание не только для инструментов

- Вы художественный руководитель и главный дирижер театра имени Карима Тинчурина. С переездом в новое здание у театра начинается новая эпоха. Какие перспективы открывает этот переезд для оркестра?

- Мы ждем, что у нас наконец-то пополнится штат музыкантов, и это откроет новые возможности для творчества. Конечно, у театрального оркестра есть своя специфика. У нас представлены и инструменты и симфонического, и духового, и народного, и эстрадного оркестра, поэтому наш коллектив универсальный, мы играем любую музыку. Мы создаем свои программы. В конце августа провели концерт в Союзе писателей РТ. Музыка наших композиторов отлично звучала со стихами поэтов. Подобные коллаборации с Союзом писателей будут продолжаться. Недавно с большим успехом сыграли уже второй концерт из своего цикла «Звуки единства - Бердәмлек авазлары» для широкой аудитории на набережной Кабана.

- Правда, что выступления на открытом воздухе - это испытание для инструментов?

- И для инструментов, и для исполнителей это большое испытание. Это экзамен и для звукорежиссеров. Здесь многое зависит от погоды: подул ветер - и звук унесло в сторону от зрителей, прошел дождь - повысилась влажность воздуха. Все это влияет на инструменты.

- Какое самое запоминающееся выступление было у оркестра за последнее время?

- В прошлом году наш оркестр был удостоен чести встречать глав государств, которые приехали в Казань на саммит БРИКС. Мы буквально за полнедели собрали программу из самых популярных мелодий каждой страны, ночами работали, репетировали. Руководители государств были приятно удивлены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, услышав «Беловежскую пущу», повернулся в сторону оркестра и поднял вверх большой палец: «Здорово!»

«Восстановление партитуры - дело тонкое и деликатное»

- Ильяс Файзрахманович, у вас была идея фестиваля театральной музыки имени Салиха Сайдашева…

- В этом году отмечается 125-летие Салиха Сайдашева. Хотели сделать фестиваль к этой дате, но не успели, потому что подготовка и организация фестиваля требуют большого времени и финансов. Надеюсь, в ближайшем будущем у нас все получится. Фестиваль должен быть ярким, интересным, ведь татарский театр с самого своего зарождения был музыкальным.

- Вы восстанавливаете партитуры Сайдашева. В чем сложность этого процесса?

- Самое главное - знать стиль автора. К счастью, я очень хорошо знаком с творчеством Сайдашева с ранних лет. Когда еще учился в музыкальной школе, у меня всегда на фортепиано лежал трехтомник сочинений Сайдашева.

Восстановление партитуры - это кропотливая работа композитора, состоящая из множества этапов и видов работы. Это и восстановление утерянных или затертых страниц, и доведение до конца незавершенных фрагментов партитуры, и переоркестровка, то есть перенос музыки на другие инструменты.

«Не могу сказать, что браться за оперу страшно»

- Хочется спросить вас как автора опер: не страшно браться за такой серьезный, масштабный жанр?

- Не могу сказать, что страшно. У оперного жанра есть свои каноны. И эти каноны надо знать. Дальше начинается самое сложное - создание произведения со своим почерком, со своим стилем. Это сложно как раз из-за того, что опера складывается из определенных элементов и важно сохранить какие-то общие каноны жанра, при этом учитывая еще и национальные особенности, и свой авторский стиль. Задача очень непростая.

- Всеми признано, что главный оперный язык итальянский. А татарский можно назвать языком оперы?

- Татарский язык очень певучий, музыкальный. Количество согласных и гласных звуков в татарском языке сбалансировано, поэтому слова, фразы пропеваются легко, красиво. В советское время классические итальянские оперы переводились и исполнялись на татарском языке. Сохранились записи легендарной Муниры Булатовой, как она поет «Кармен» на татарском языке. Звучит не хуже первоисточника! Сейчас, конечно, все-таки ценится исполнение на языке оригинала. Но тут другая проблема: не у всех получается петь без акцента. Есть случаи, когда даже выдающиеся зарубежные певцы пели русскую оперу на таком ломаном русском языке, что даже русские зрители не понимали слов.

- Как вы распределяете свое время, чтобы все успевать?

- Многие четко планируют каждый день, расписывают каждый шаг. Я иногда пытаюсь поступать так же, но, к сожалению, не всегда это получается ввиду огромного количества как творческой, так и организационной работы, которую невозможно уместить в график. Поэтому приходится жертвовать своим творчеством, и можно сказать, у меня сейчас период небольшого творческого спада. Но, возможно, в данный момент это так нужно.