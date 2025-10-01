Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев: Люди устали от интернета

Еще недавно утро многих из нас начиналось с приятного ритуала: купить свежую газету по дороге на работу. Сегодня эта картина стала редкостью. Ближайший киоск с прессой может оказаться в нескольких кварталах, а то и дальше. По всей стране киоски закрываются пугающими темпами - только в прошлом году их стало меньше на 1765. О том, что происходит с бумажной прессой и есть ли у нее будущее, корреспонденту «КВ» рассказал председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

- Владимир Геннадьевич, большой вопрос, который волнует и читателей, и журналистов: каковы перспективы у печатной прессы в нашей стране? Многие недоброжелатели предрекают ей скорое исчезновение.

- Знаете, я с этим категорически не согласен. Печатная пресса во всем мире, и у нас в стране, живет и развивается, несмотря на все трудности. Да, проблемы были серьезные, особенно во время пандемии, когда мы все буквально смывали микробов с рук, а газета - это ведь то, что создается руками, передается из рук в руки и продается в киосках. Но мы выстояли.

- А что помогло выстоять? Какие шаги предпринимаются для поддержки отрасли?

- Одна из ключевых мер была принята, когда мы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нас признали одной из наиболее пострадавших отраслей, и в редакции по всей стране были направлены серьезные финансовые вливания. Это позволило спасти журналистские коллективы, сохранить рабочие места.

Но есть и другие поля битвы. Недавно мы вместе с Павлом Гусевым, руководителем Союза журналистов Москвы, писали письмо Президенту Владимиру Путину с одной простой просьбой: остановить вытеснение прессы из крупных сетевых супермаркетов. Было обидно видеть, как на месте газет и журналов появляются полки с мандаринами и картошкой.

- И что, это возымело действие?

- Безусловно! После этого в Минпромторге РФ прошли очень жесткие совещания с представителями торговых сетей. Им дали четкое указание - пресса должна постоянно присутствовать на полках. Теперь она там есть. А если вдруг ее нет, то есть специальное письмо минпромторга, которое обязывает сети исправить ситуацию. Это важная победа.

- А что с киосками печати? Их ведь становится все меньше...

- Это отдельная большая тема. Да, ситуация была критической - по стране киоски закрывались со скоростью по нескольку в день. Но мы видим и позитивные сдвиги. В Москве, например, начали открывать новые, современные киоски. Представьте, в том же Париже или Лондоне один киоск обслуживает 300 - 400 жителей соседних домов. А у нас на Камчатке, бывает, один-единственный киоск вынужден обслуживать несколько десятков тысяч человек! Поэтому для нас жизненно важно создавать точки, где журналисты могут продавать результаты своего труда - свои газеты и журналы.

- Вы упомянули про проблемы с доставкой. Это ведь тоже серьезный удар по отрасли?

- Мы постоянно ведем диалог с руководством, пытаемся донести мысль о необходимости вернуть государственные субсидии на доставку. Почта постоянно повышает тарифы. Но мы не бросим печатную прессу и будем бороться за нее.

- Есть ли повод для оптимизма? Можете назвать удачные практики?

- Повод есть, и он очень простой - люди. Я вижу тренд, который уже набрал силу, например, в США, - там растут тиражи районных газет. Знаете почему? Люди хотят знать правду. Они устали от интернета, где может появиться что угодно. Блогеры, авторы каналов в соцсетях часто не несут ответственности за свои слова. А человек открывает газету и понимает: то, что здесь напечатано, - это проверенная информация. Здесь есть автор, есть редакция, которые несут ответственность. Люди начинают ценить это доверие. Поэтому я уверен, что и у нас тиражи печатных СМИ скоро пойдут в рост.