Представители Татарстана вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»

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Республика
23 июля 2026  15:09

Команда из республики вошла в число полуфиналистов всероссийского конкурса наставников и продолжит борьбу за выход в финал. Первый очный этап для участников из Приволжского и Уральского федеральных округов прошел в Тюмени с 7 по 13 июня.

Конкурс проводится с 2024 года по поручению президента страны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель — развитие патриотического воспитания и поддержка наставников, работающих с подрастающим поколением.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, в республике активно развивается институт наставничества: специалисты трудятся в школах, колледжах, молодежных центрах и патриотических клубах. Участие в конкурсе позволяет им презентовать свои методики, перенимать опыт коллег и находить свежие решения для работы с молодежью.

В рамках полуфинала участники проходили тематические испытания и собеседования с экспертами. Следующие этапы пройдут в других городах России.

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