Художник из Татарстана приступил к созданию мурала на фасаде дома в Челнах

На фасаде дома №87А по улице Шамиля Усманова началась работа над эскизом Александра Попова — именно его проект признан лучшим среди 96 участников из Татарстана на региональном этапе фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.

Художник уже перенес контур будущего изображения на стену. Основной этап создания мурала планируется завершить к 27 июня. Арт-объект станет одним из подарков городу в год его 400-летия.

Центральная идея росписи — преемственность поколений и семейные узы. На рисунке появятся бабушка и внучка за приготовлением национального блюда, а в оформлении будут использованы народные орнаменты и символы, подчеркивающие связь с культурой разных народов России. Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил символичность появления такой работы в юбилейный для Челнов год.

Фестиваль «ФормАРТ» в 2026 году проходит под эгидой Года единства народов России. Всего на седьмой сезон поступило 400 заявок из регионов ПФО, и Татарстан — в числе самых активных участников наряду с соседним Башкортостаном.

После завершения всех работ жители округа смогут проголосовать за лучшие арт-объекты. Итоги окружного этапа подведут в августе в Кирове, а победители получат гранты до 200 тысяч рублей на новые творческие проекты. Масштабный проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».