Кевин Лабанк не перейдет в «Ак Барс»

news_top_970_100
Спорт
23 июля 2026  15:18
Автор:
Эдгар Витковский

Экс-форвард «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заключил однолетний контракт со швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона», сообщает пресс-служба команды. Ранее СМИ утверждали, что форвард, находящийся в статусе свободного агента, подпишет соглашение с «Ак Барсом», а действовать оно будет один сезон.

Лабанк имеет опыт игры в НХЛ: за девять сезонов он набрал 251 (89+162) очко в 542-х матчах. В КХЛ форвард провёл один сезон и набрал 34 (15+19) очка за 55 матчей. Китайский клуб при этом не пробился в плей-офф. ХК «Рапперсвиль-Йона» в минувшем чемпионате добрался до второго этапа чемпионата через стыковые матчи, но на стадии 1/4 финала швейцарцы проиграли в семиматчевой серии «Фрибургу» (3–4).

news_right_column_240_400
Новости
Зелень с рынка и из магазина: как мыть, чтобы не подхватить инфекцию
Зелень с рынка и из магазина: как мыть, чтобы не подхватить инфекцию
Топ-8 вопросов онкологу о раке груди
Мошкин дом, или Как привлечь полезных насекомых?
Делегация Татарстана пригласила китайских партнеров на форум «Ростки»
Новые меры поддержки учителей: наставничество, ветеранские льготы и бесплатные музеи
Вологодское кружево и крапивные обереги: в казанском ЦУМе пройдёт Volga Fashion Show
В Елабужском районе РТ на Вятке утонул мужчина
Цветок вместо корнеплода: что делать, если овощи зацвели раньше времени
Цветок вместо корнеплода: что делать, если овощи зацвели раньше времени