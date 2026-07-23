Кевин Лабанк не перейдет в «Ак Барс»

Экс-форвард «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк заключил однолетний контракт со швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона», сообщает пресс-служба команды. Ранее СМИ утверждали, что форвард, находящийся в статусе свободного агента, подпишет соглашение с «Ак Барсом», а действовать оно будет один сезон.

Лабанк имеет опыт игры в НХЛ: за девять сезонов он набрал 251 (89+162) очко в 542-х матчах. В КХЛ форвард провёл один сезон и набрал 34 (15+19) очка за 55 матчей. Китайский клуб при этом не пробился в плей-офф. ХК «Рапперсвиль-Йона» в минувшем чемпионате добрался до второго этапа чемпионата через стыковые матчи, но на стадии 1/4 финала швейцарцы проиграли в семиматчевой серии «Фрибургу» (3–4).