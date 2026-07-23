Спорткомплекс «ФИЗРА» в Салават Купере готов на 90%

Строительство физкультурно-оздоровительного центра в казанском жилом массиве вышло на финишную прямую. Общая готовность объекта, возводимого на улице Зилантовская, составляет 90%. Подрядчики завершили основные монтажные работы и перешли к финальной отделке, пусконаладке инженерных систем и оснащению помещений.

Двухэтажное здание площадью около 4,2 тыс. кв. метров уже имеет готовую кровлю, смонтированные внутренние сети, вентиляцию, отопление и электроснабжение. На универсальной площадке уложен паркет и установлен инвентарь, футбольное поле покрыто искусственным газоном, подготовлены зоны для падел-корта. В раздевалках, медицинских кабинетах и тренерских завершается внутренняя отделка, рабочие монтируют стеклянные перегородки и декоративные элементы.

Параллельно благоустраивается прилегающая территория: готовятся участки под озеленение, установлены дорожные знаки и флагштоки. Рядом с комплексом появится парковка на 108 машиномест.

Строительство «Центра спорта ФИЗРА» стартовало осенью 2024 года в рамках государственно-частного партнерства, соинвестором выступила компания «ФИЗРА». После открытия комплекс предложит жителям района более тысячи посещений в сутки: здесь будут работать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, сквоша и падел-тенниса, залы для фитнеса, йоги и танцев, а также тренажерный зал. Для удобства посетителей предусмотрены кафе и зона ресепшн.