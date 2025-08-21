Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в форуме по развитию малых городов в Казани

Глава правительства России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Казань для участия в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». В программе визита — выступление на пленарной сессии с ключевой темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!», а также встречи с руководством Татарстана.

Премьер-министра сопровождают вице-премьер Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Это продолжение ежегодной традиции: ранее Мишустин участвовал в форуме в Калуге (2024), Владивостоке (2023), Тамбове (2022) и Нижнем Новгороде (2021).

Форум стал ключевой площадкой для обсуждения стратегий развития малых населенных пунктов и реализации национальных проектов в сфере городского развития. В этом году мероприятие посвящено поиску новых решений для создания комфортной городской среды и привлечения инвестиций в регионы.