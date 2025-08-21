Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в форуме по развитию малых городов в Казани

news_top_970_100
Город
21 августа 2025  08:55

Глава правительства России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Казань для участия в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». В программе визита — выступление на пленарной сессии с ключевой темой «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!», а также встречи с руководством Татарстана.

Премьер-министра сопровождают вице-премьер Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Это продолжение ежегодной традиции: ранее Мишустин участвовал в форуме в Калуге (2024), Владивостоке (2023), Тамбове (2022) и Нижнем Новгороде (2021).

Форум стал ключевой площадкой для обсуждения стратегий развития малых населенных пунктов и реализации национальных проектов в сфере городского развития. В этом году мероприятие посвящено поиску новых решений для создания комфортной городской среды и привлечения инвестиций в регионы.

news_right_column_240_400
Новости
Как газеты и журналы воспитывали нас
Село мастеров и патриотов: Молвино отпраздновало свое 785-летие
Село мастеров и патриотов: Молвино отпраздновало свое 785-летие
Татарстанцев ждет сокращенный рабочий день в преддверии Дня республики
Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в форуме по развитию малых городов в Казани
В Челнах перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбления болельщиков в адрес Даку
Ирина Волынец сообщила о более чем двукратном росте многодетных семей в РТ
В Казани продлят работу общественного транспорта из-за «Новой волны»