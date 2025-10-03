Казань готовится к проведению XX Российского венчурного форума в 2026 году

В Доме Правительства Татарстана состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к XX Российскому венчурному форуму, который пройдет в Казани 8-10 апреля 2026 года. Заседание прошло под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова при участии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Юбилейный форум пройдет под слоганом «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее». Как отметил Песошин, мероприятие станет ключевой площадкой национальной инновационной экосистемы, способствующей реализации приоритетных направлений развития науки и технологий.

Программа форума включит пленарное заседание, дискуссии о венчурном инвестировании, поддержке технологического предпринимательства и перспективах выхода компаний на IPO. По словам директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамира Галиева, ожидается участие около 6 тысяч человек, включая представителей более 25 стран. В экспозиции будет представлено свыше 150 отобранных стартапов.

Особое внимание будет уделено расширению международного участия и вовлечению научно-университетского сообщества. В рамках подготовки уже проведены отборочные мероприятия, в том числе на форуме Kazan Digital Week, где 10 лучших стартапов получили право представить проекты на форуме 2026 года.

Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства экономического развития РФ. В 2025 году мероприятие собрало более 5 тысяч участников и 260 экспертов.