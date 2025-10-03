Чемпионат России по длинным нардам с призовым фондом 4,5 млн рублей пройдет в Казани

С 15 по 19 октября Казань примет Чемпионат России по длинным нардам, который соберет около 300 сильнейших спортсменов со всей страны. Соревнования пройдут во Дворце единоборств «Ак Барс» при поддержке Федерации нард России.

Призовой фонд турнира составит 4,4 млн рублей. В чемпионате примут участие ведущие татарстанские спортсмены, включая 5 кандидатов в мастера спорта и 17 спортсменов первого разряда.

Программа соревнований включает мужской и женский чемпионаты по длинным нардам, блиц-дисциплину, а также дополнительные турниры — Кубок мастеров и однопоинтовый турнир. Торжественная церемония открытия запланирована на 14 октября в 19:00.