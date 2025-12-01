Премию Лобачевского в Казани вручили математику из Петербурга

В Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения одной из самых престижных математических наград мира — медали и премии имени Николая Лобачевского. Лауреатом 2025 года стал главный научный сотрудник лаборатории геометрии и топологии ПОМИ РАН (Санкт-Петербург) Сергей Иванов.

Награду ученому вручили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор КФУ Ленар Сафин. В своей речи Песошин подчеркнул, что Татарстан исторически является одним из ведущих российских центров в области фундаментальной математики и информационных технологий.

«Республика Татарстан традиционно является одним из ведущих центров науки в области неевклидовой геометрии и информационных технологий. Это было бы невозможно без опоры на фундаментальное математическое образование», — отметил премьер.

Медаль с денежной премией в 75 тысяч долларов присуждается раз в два года за выдающиеся достижения в фундаментальной и прикладной математике. В этом году на конкурс было подано шесть работ, в оценке которых участвовали эксперты из России и США. Как отметил председатель жюри Марат Арсланов, исследование Сергея Иванова выделялось с самого начала и обладает значительными перспективами.

Премия имени Лобачевского, возрожденная в 2017 году, является правопреемницей исторических наград, которые вручались Казанским университетом в период с 1897 по 2002 годы.