Прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Татарстана» продлен до 30 апреля

21 апреля 2026  16:43

Организационный комитет регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» объявил о продлении срока приема заявок. Участники могут подать документы до 30 апреля 2026 года.

Мероприятие, проводимое более 20 лет, охватывает практически все отрасли экономики республики. Заявки принимаются по шести направлениям: продовольственные и промышленные товары, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и предприятий, а также изделия народных промыслов. Победители регионального этапа получают шанс представить Татарстан на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Эксперты оценивают не только качество и безопасность продукции, но и деятельность организации в целом — от импортозамещения до социальной политики. Лауреаты и дипломанты вправе использовать логотип конкурса в рекламе и упаковке, а сведения о них публикуются в ведущих СМИ и ежегодном каталоге. Подробные условия участия размещены на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

Депутаты Татарстана добиваются пересмотра школьных норм по родным языкам
Казань получила всероссийскую премию «Служение» за стратегию межнационального согласия
Гарантийная поддержка помогла предпринимателям РТ привлечь 1,8 млрд рублей заемных средств
В Казани впервые соберутся главные эксперты по научной аттестации России
Дирофиляриоз: что за болезнь и чем опасна
Дирофиляриоз: что за болезнь и чем опасна
Прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Татарстана» продлен до 30 апреля
В акватории Волги у СНТ «Дубки-2» перевернулась лодка: один мужчина погиб
Историческое здание Земледельческого училища в Казани получит статус памятника культурного наследия