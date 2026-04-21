Прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Татарстана» продлен до 30 апреля

Организационный комитет регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» объявил о продлении срока приема заявок. Участники могут подать документы до 30 апреля 2026 года.

Мероприятие, проводимое более 20 лет, охватывает практически все отрасли экономики республики. Заявки принимаются по шести направлениям: продовольственные и промышленные товары, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и предприятий, а также изделия народных промыслов. Победители регионального этапа получают шанс представить Татарстан на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Эксперты оценивают не только качество и безопасность продукции, но и деятельность организации в целом — от импортозамещения до социальной политики. Лауреаты и дипломанты вправе использовать логотип конкурса в рекламе и упаковке, а сведения о них публикуются в ведущих СМИ и ежегодном каталоге. Подробные условия участия размещены на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».