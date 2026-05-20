В Казани на улице Щапова заменят аварийный водопровод 1958 года постройки

20 мая 2026  19:50

В столице Татарстана начались работы по замене магистрального водопровода на улице Щапова, построенного в 1958 году. Ремонт выполняют три бригады специалистов управления водопроводного хозяйства. Параллельно с заменой труб устанавливают новую запорную арматуру, что в будущем позволит быстрее локализовать аварии и сократит число отключаемых потребителей.

Также запланирована замена пяти единиц запорной арматуры на улицах Щапова, Маяковского и Некрасова. Водоканал намерен завершить работы и восстановить штатное водоснабжение в кратчайшие сроки. Для справки: в 2025 году в городе уже заменили 302 единицы запорной арматуры, 82 насосных агрегата и 188 пожарных гидрантов.

