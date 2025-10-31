Проблему пробок в Казани решат два моста?

Круглый стол «Будущее транспортной системы Большой Казани», организованный Институтом развития города Казани, сопровождался небольшой сенсацией.

Директор института Алексей Горбунов представил проект расширения Большого Казанского кольца. Для казанских автомобилистов не секрет, что внутри города оно уже давно не является скоростным, как задумывалось изначально. Более того, отдельные его участки являются местами концентрации пробок.

Поэтому в Институте развития города Казани предлагают закольцевать эту магистраль через Верхний Услон, задействовав две федеральные трассы М7 и М12. По факту самые отчаянные, чтобы избежать пробок в городе, уже выезжают на них, даже на платную. Но и на М7 бывают пробки. Одна крупная авария на трассе, и весь поток стоит часами…

Впрочем, сенсация не в этом. В ходе презентации проекта института выяснилось, что для его реализации потребуется построить еще два моста через Волгу до Верхнеуслонского района: примерно от станции Лагерная и от конца улицы Тихорецкой. По словам Горбунова, из одного конца города в другой расстояние по большому кругу составит 50 км. То есть без пробок ехать придется не больше часа.

Присутствующие на круглом столе московские эксперты, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, а также глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин в целом поддержали эту идею. Варакин даже сказал, что без моста у района не будет развития.

Среди присутствующих только глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков выразил некоторые сомнения в целесообразности реализации столь масштабного проекта. Он задал вопрос: кто является конечным выгодоприобретателем столь амбициозного проекта - горожане или транзитники?

У этого замечательного проекта существует только один недостаток: уж больно он напоминает воздушный замок. Ибо только один мост длиной 6,5 км (всего лишь 6,5 км, как сказал Горбунов) может обойтись примерно в 90 - 100 млрд рублей. Но это по нынешним ценам. У города таких денег нет, не было и не будет в обозримом будущем. Республика теоретически может подключиться, но это чревато социальным взрывом. Почему такую кучу денег спустят всего лишь на один район, пусть даже такой замечательный, как Верхнеуслонский? - наверняка спросят татарстанцы. Сколько садиков, школ и больниц можно построить на такие деньги?

Надо отметить, что Варакин с ходу отмел все предложенные Жаворонковым альтернативные варианты - паромную переправу (которая, к слову, сейчас успешно действует) и канатную дорогу. Все это, как он считает, не спасет ситуацию в районе. По словам главы, сейчас около 60 тысяч казанцев проживают на этой территории. А в выходные туда устремляются по крайней мере еще 150 тысяч человек.

Приглашенный эксперт, президент Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков в своем выступлении выразил, в частности, неудовлетворение сочинской железной дорогой, пролегающей от центрального вокзала города до поселка Роза Хутор. По его мнению, она отрезает город от моря. Архитектор предлагает перенести ее на пару километров выше. То, что это потребует вложения сотен миллиардов рублей, и тот факт, что во время такой перестановки в Сочи наступит транспортный коллапс, видимо, не имеет большого значения.

Впрочем, и сам Горбунов в беседе с корреспондентом признал, что реализация проекта расширения Большого Казанского кольца со строительством двух мостов - дело далекого светлого будущего.