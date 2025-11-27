Проблемы поселка Константиновка: опасный мост, отсутствие тротуаров и ответ исполкома

Житель поселка Миргазиян Шириазданов пригласил корреспондента «КВ», чтобы показать сначала пешеходный мостик через речку, находящийся в весьма плачевном состоянии. По приезде корреспондента ждала уже целая делегация с улицы Школьной, чтобы продемонстрировать нерешаемые проблемы.

Вот по такому хлипкому мостику приходится проходить местным жителям почти каждый день

В школу - с риском для жизни?

Итак, обо всем по порядку. Улицу Школьную можно назвать тупиком, хотя находится она в самом сердце Константиновки. Почему тупиком? Выбраться отсюда не так-то просто, если у тебя нет машины. Впрочем, от Школьной до остановки «Интернациональная» по маршруту 71-го автобуса можно добраться буквально за пару минут, если перейти мостик через Вертелевку и немного пройти по тропинке среди кустов и деревьев. Проблема в том, что и днем-то это короткое путешествие, мягко говоря, небезопасно. А в темное время суток такой вояж предпринимать категорически не рекомендуется. Сделанный местным умельцем из подручных средств мостик давно дышит на ладан, деревянные перила, как, впрочем, и доски под ногами в любой момент готовы обрушиться. При этом полностью отсутствует освещение. А когда ударят настоящие морозы, эта дорожка станет настолько скользкой, что передвигаться здесь смогут, пожалуй, лишь эквилибристы. А ведь по этой тропинке и мостику часто ходят порядка 350 детей из Самосырово, что учатся в местной школе.

Шириазданов уверен, что на этом месте давно пора соорудить металлический мостик длиной 24 метра и шириной в метр и непременно с железными перилами. А дорожку нужно заасфальтировать, поставить тут фонари, как это сделано в каждом приличном казанском дворе.

В принципе, через 800 метров находится большой мост. Пешеходам на нем тоже небезопасно: по нему туда-сюда курсируют автомобили. И добираться до него местным жителям приходится, также утопая в грязи в ненастную погоду.

Асфальтом здесь и не пахнет

Отметим, что на той стороне Вертелевки, где расположена Школьная, нет ни почты, ни магазинов, ни общественного транспорта. Зато неподалеку находится местная школа. Однако асфальтом здесь и не пахнет, дорога вся в ямах.

Некоторые улицы Константиновки никогда не видели асфальта

Чего не скажешь про улицу Советскую, которая выходит на ЖК «Светлая долина»: там положили отличный асфальт.

Вот только про тротуары забыли. И теперь пешеходам здесь приходится уворачиваться от проезжающих машин. Для них, как и для водителей, в этом приятного мало. Для жителей частного сектора этот путь практически ежедневный, поскольку там расположена ближайшая к ул. Школьной площадка для ТКО.

Помимо этого, с улицы Зеленой на Школьную по весне течет талая вода, подтопляются некоторые дома. Ливневая канализация здесь просто необходима, считают местные жители.

Стоит отметить, что жители поселка не сидят сложа руки, а жалуются в районную администрацию. Аналогичные жалобы писали уже в том числе и начальник местного почтового отделения (почтальонам удобнее ходить через ул. Школьную), директор местной школы, участковый уполномоченный.

Будут деньги - будет ремонт

На запрос корреспондента «КВ» в Казанском исполкоме ответили:

«Администрацией Советского района в ближайшее время будет направлено письмо в КЗИО с просьбой провести проверку и установить законность устройства указанного моста. Затем будет инициирована передача моста на баланс комитета внешнего благоустройства в установленном порядке.

Вопрос строительства тротуаров и ремонта дороги на указанных улицах (Школьная, Советская) будет рассмотрен районной администрацией в 2026 году при условии достаточного финансирования.

Проводились совещания при участии комитета внешнего благоустройства и районной администрации, где установлено, что строительство ливневой канализации на данном участке нецелесообразно. Он находится в низине, и вся вода все равно будет туда стекать вместе с листвой и мусором. Требуется отведение потоков при помощи водоотводной канавы. Вопрос водоотведения на этом участке будет рассмотрен администрацией Советского района в весенне-осенний период в рамках противопаводковых мероприятий».

Если резюмировать реакцию городских властей совсем кратко: будут деньги - будет ремонт.