В Татарстане с января повысят минимальные взносы на капремонт

С 1 января 2026 года в Республике Татарстан увеличится размер минимального ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление, устанавливающее новую ставку, подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Новый минимальный взнос составит 10,16 рубля за квадратный метр жилой площади. Это на 1,7 рубля (20%) больше, чем действующий в 2025 году тариф, который был установлен на уровне 8,47 рубля за «квадрат». Отметим, что это уже второе повышение подряд: годом ранее взнос также вырос на 10% — с 7,7 рубля.

Повышение взносов происходит на фоне масштабной программы обновления жилого фонда. В 2025 году объём финансирования капремонта в республике был увеличен в 1,5 раза за счёт регионального бюджета и достиг 11,2 млрд рублей.

На ближайшие три года запланировано выделение 25,6 млрд рублей на ремонтные работы. Из них на 2026 год предусмотрено 9,6 млрд рублей, что на 1,6 млрд меньше, чем в текущем году. В рамках программы планируется отремонтировать 3 410 многоквартирных домов общей площадью 18,1 млн квадратных метров.

