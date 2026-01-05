Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань может быть представлен Президенту уже в марте

Министерство транспорта России готовится представить президенту Владимиру Путину варианты развития высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Один из ключевых маршрутов, который будет рассмотрен, — ВСМ «Москва – Казань». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса Андрея Никитина.

По словам министра, в марте ведомство покажет главе государства «наиболее обоснованную, с нашей точки зрения, последовательность» развития сети ВСМ, куда, помимо казанского направления, также входят маршруты на Минск и Адлер. Окончательное решение по приоритетам строительства примет президент.

Идея строительства ВСМ Москва – Казань, способной сократить время в пути между столицами с нынешних 11,5 часов до примерно 3,5 часов, обсуждается с 2013 года. Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил, что этот проект будет реализован.

Предполагается, что строительство первой очереди — участка до Нижнего Новгорода — может начаться в 2028 году, а линию Нижний Новгород – Казань планируется возводить с 2032 года. Первой же ВСМ в стране станет магистраль Москва – Санкт-Петербург, пуск которой позволит преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут.