Сегодня, 20 января, проект «Зима в Татарстане» запустил передвижную интерактивную бренд-зону, которая отправится в путешествие по городам республики. Об этом журналистам сообщил куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

Первой точкой маршрута стал казанский парк «Черное озеро». Павильон «Зимы в Татарстане» расположился в центральной части парка. Все желающие могут узнать о сотнях мероприятий — от спортивных соревнований до фестивалей, собранных на крупнейшей онлайн-афише zima.tatar. Кроме того, жители и гости столице смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить памятные сувениры, промокоды и скидки от партнеров проекта. А благодаря специальному почтовому ящику у посетителей бренд-зоны появится возможность бесплатно отправить открытки в любой уголок России.

Отметим, что «Зима в Татарстане» — продолжение летнего проекта, запущенного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. В рамках зимней событийной программы запланировано более 1500 мероприятий, в том числе 162 — зимнего сезона фестиваля «Күрше». Куратор проекта - Институт развития городов Татарстана, при поддержке Раиса РТ.