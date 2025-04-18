Профилактика - главное средство в борьбе с пожарами

В первом квартале этого года в России было потушено более 65 тысяч пожаров, из которых свыше половины произошли в жилых помещениях, а остальные - на открытых территориях. Печальная статистика: в огне погибли 2 242 человека. Это на 18% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среди погибших - 82 ребенка, что почти на 40% ниже по сравнению с первым кварталом 2024 года. В жилых домах произошло более 16 тысяч пожаров, в зданиях с массовым пребыванием - свыше 4 тысяч, а в социальных учреждениях - 10 случаев. Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов и начальник нормативно-технического отдела Департамента Юрий Журавлев.

Ответственность за пожарную безопасность лежит на собственниках объектов. В частном секторе это владельцы квартир и домов, в общественных и производственных - соответствующие организации. Обеспечение пожарной безопасности связано с различными отраслями права, включая земельное и градостроительное. Основные требования указаны в Техническом регламенте и Правилах противопожарного режима в РФ.

Однако универсальных норм нет, так как каждый объект уникален. Поэтому учитываются специальные технические условия и результаты исследований. Инспекторы госпожарнадзора МЧС России проводят профилактические визиты, консультируя владельцев и предлагая рекомендации по обеспечению пожарной безопасности. При согласии контролируемого лица они могут проводить отбор проб и инструментальные обследования для оценки пожарных рисков. - Это не самореклама - мы действительно осуществляем надзор, - подчеркнул Сергей Воронов.

– Если мы даем добро в рамках консультаций, то впоследствии при проверках у хозяйствующего субъекта не будет претензий со стороны МЧС. Также можно обратиться в научно-образовательные учреждения с профилем пожарной безопасности или техносферной безопасности.

В России существует более 250 высших учебных заведений, которые готовят специалистов в этой области. Отдельно эксперты затронули тему деревянного домостроения. Для зданий из дерева, особенно высотой более восьми этажей, необходимы натурные огневые испытания. Мировая практика показывает, что нельзя полагаться на результаты испытаний небольших моделей.

Когда производители начали обсуждать строительство деревянных многоквартирных домов выше двух этажей, в МЧС обратили внимание на зарубежные примеры, где возводят из дерева здания высотой до 28 метров и более. - Это побудило нас провести испытания на полигоне МЧС России в Оренбурге. Мы проверили две конструкции: одну без специальной защиты и другую с ней.

Результаты испытаний оказались обнадеживающими: дом с конструктивной защитой продемонстрировал отличные показатели, при условии качественной сборки. Важно, чтобы не было зазоров, позволяющих проникать продуктам сгорания, а противопожарные двери были установлены правильно.