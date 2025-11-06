Производство из технической конопли запустится в Татарстане

В Муслюмовском районе Республики Татарстан в декабре 2025 года начнет работу специализированный завод по переработке технической конопли. Как сообщил глава района Альберт Хузин в ходе Муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ, общий объем инвестиций в проект составляет 100 млн рублей.

Производственная модель основана на кооперации с местными сельхозпроизводителями. Инвестор самостоятельно обрабатывает 600 га посевных площадей, а дополнительные 400 га культивируются фермерскими хозяйствами района в рамках кооперативного партнерства.

Основной продукцией предприятия станет конопляное волокно, производимое из соломы. Технологический процесс предусматривает безотходное производство: побочные продукты переработки будут направляться на изготовление экологичных наполнителей для кошачьих туалетов.

Проект получил поддержку заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустема Гайнуллова, который отметил его перспективность и указал на аналогичные инициативы компании «Татнефть». Особое внимание уделяется формированию устойчивой сырьевой базы, для чего среди аграриев проводится разъяснительная работа о экономической целесообразности выращивания технической конопли.

Предприятие уже обеспечено сырьем для годовой производственной программы.