Прокуратура добилась возврата 3 млн рублей обманутому казанскому пенсионеру

В Казани прокуратура защитила права пенсионера, ставшего жертвой масштабного мошенничества. Пожилой житель Приволжского района лишился в общей сложности более 3 миллионов рублей, следуя инструкциям злоумышленников.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года пенсионеру позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками силовых ведомств. Сначала они убедили мужчину перевести его личные сбережения в размере более 1,5 млн рублей на «безопасный счет», который на самом деле принадлежал жителю Пермского края (так называемому «дропперу»). На следующий день мошенники сообщили о якобы попытке оформить крупный кредит на имя пенсионера и под этим предлогом заставили его взять в банке заем на аналогичную сумму, который также был переведен на указанный счет.

Для защиты интересов пострадавшего прокуратура направила два иска. В суд Казани было подано требование о признании кредитного договора недействительным, а в суд Пермского края — об обязании получателя денег вернуть всю сумму.

Суды удовлетворили требования надзорного органа. В настоящее время решения находятся на стадии вступления в законную силу.