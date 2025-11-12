Прокуратура Татарстана наносит ответный удар мошенникам

В Республике Татарстан активизировали борьбу с телефонными мошенниками и их пособниками. По данным прокуратуры, хотя количество IT-преступлений за 10 месяцев снизилось на 22%, они по-прежнему составляют больше половины от всех совершаемых в регионе. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

Ущерб от действий аферистов исчисляется миллиардами: жители республики за этот период потеряли 4,5 миллиарда рублей.

Правоохранители составили портреты типичных участников таких схем. Чаще всего жертвой становится работающая женщина от 25 до 44 лет со средним доходом, живущая в городе. А вот её обидчик, так называемый «дроп» (пособник), — это обычно молодой человек 18–24 лет.

Чтобы лишить мошенников технической возможности для обзвона, в этом году у них изъяли 74 специальных устройства (сим-бокса) и более 13 000 сим-карт. Параллельно прокуратура ведет работу по возврату похищенных денег. В суды уже поданы иски к пособникам на 49 миллионов рублей, чтобы взыскать нечестно полученные средства. Также оспорены кредитные договоры на 30 миллионов рублей, которые мошенники оформили на социально уязвимых граждан.

Специалисты вновь напоминают: главная защита от обмана — это ваша бдительность. Аферисты постоянно придумывают новые уловки, от имени банков, госорганов или создавая поддельные сайты известных магазинов. Их номера теперь могут выглядеть как обычные российские. Единственный надежный способ не стать жертвой — не вступать в разговор. Если незнакомый номер предлагает вам что-то, о чем-то прощает или, наоборот, пугает, — просто положите трубку.