Прощание с физиком Борисом Кочелаевым пройдет 1 октября в КФУ

30 сентября 2025  15:16

1 октября в Казанском федеральном университете состоится прощание с выдающимся физиком-теоретиком Борисом Кочелаевым. Церемония пройдет в 11:00 в Мраморном зале второго здания КФУ на Кремлевской, 35.

Профессор Кочелаев скончался 29 сентября на 92-м году жизни. Он был видным представителем казанской научной школы, основателем собственной научной школы и признанным специалистом в области магнитного резонанса и сверхпроводимости.

Ученый возглавлял кафедру теоретической физики КФУ с 1973 по 2000 год, подготовил 45 кандидатов и докторов наук. Борис Иванович также был инициатором создания международного научного журнала Magnetic Resonance in Solids, входящего в базы Scopus и WoS.

