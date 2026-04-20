Пять ключевых правил для победителей фестиваля «Күрше. Мирас»

Куратор направления «Ремесла» фестиваля «Күрше. Мирас» Мира Рахмат назвала пять ключевых критериев отбора проектов. Среди них — этнокультурный компонент, работа с местным населением, привлечение локальных ресурсов, решение проблем утраты ремёсел и объединение людей. Победители получат до 1 миллиона рублей на реализацию идей.

Первый и главный критерий — этнокультурный компонент. Проекты должны быть основаны на исследовании истории своего района, его уникального почерка. «У каждого района есть свой какой-то почерк, — отметила она. — Хочется, чтобы участники работали с локальными артефактами». В качестве примера куратор привела Арский район, где развита татарская узорная кожа и резьба по дереву. Второй критерий — работа с местным населением, особенно со старшим поколением — носителями традиционной культуры. Проекты должны привлекать местных мастеров и включать обучение у них. Третий критерий — привлечение местных ресурсов: уникального сырья, ландшафта, диалекта, исторического наследия. Четвёртый — решение локальной проблемы. В сфере народных промыслов острейшая проблема — утрата местных ремёсел. Проекты должны быть направлены на их поиск и возрождение. В качестве примера Рахмат привела Рыбно-Слободской район, где сейчас пытаются возродить кружевоплетение. Пятый критерий — проект должен объединять людей. Создание арт-объекта общими силами, вовлечение детей, взрослых и пенсионеров, объединение семей и поколений.

