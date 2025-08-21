Радик Салихов: Фальсификация истории наносит удар по нашему самосознанию

Почему фальсификация истории является угрозой национальной безопасности? Как противостоять намеренному искажению объективных исторических фактов? По каким учебникам надо учить историю? Какие новые горизонты перед историками открываются в современном мире?

Об этом «КВ» побеседовали с гостем редакции - директором Института истории имени Ш.Марджани Академии наук РТ, лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники Радиком Салиховым.

«Пораженческое самосознание нам внушали в 90-е годы»

- Радик Римович, как вы считаете, в чем опасность фальсификации в истории?

- Осознанное изменение объективных исторических фактов в угоду некой идеологии или интересов какого-либо государства - это опасное явление. Фальсификация истории наносит удар в первую очередь по нашему самосознанию, менталитету народа и национальному достоинству граждан нашей страны. И часто фальсификация направлена на подрыв межнациональных и межконфессиональных отношений, единства нашего общества.

- Это когда общество пытаются убедить: «У нас все плохо, страна распадается, никакого просвета впереди…»

- Да, именно такое пораженческое самосознание нам активно внушали в 90-е годы. Эта психология пораженчества как раз внедряется через унижение национального и человеческого достоинства. И кстати, западный мир пытался нашу страну именно унизить в тот период через свои либеральные инструменты. Но ни одно уважающее себя государство никогда не позволит оголтелую критику своей национальной истории. Что бы не происходило, нельзя с таким неуважением относиться к собственной истории. Когда унижают, оскорбляют наши символы, государственных деятелей, идеологию, это можно расценивать только как информационную, идеологическую агрессию против нашей страны. Мы сами в своей стране должны давать взвешенную оценку событиям, фактам и личностям отечественной истории.

«Семейная память - это и есть реальная история!»

- Как ученые-историки, общество могут бороться с фальсификациями?

- Противодействие фальсификациям - это задача не только академической науки, но всего общества в целом и каждого человека. Например, память о войне заключается во многих семейных реликвиях, фотографиях, письмах, вещах, которые хранят воспоминания о предках, кто воевал на фронте или трудился в тылу. Наверняка такие документы есть в каждой семье, потому что война коснулась всех. И конечно же, семейная память - это и есть реальная история, которую невозможно никому сфальсифицировать.

- Эти фальсификации появляются не просто так?

- Не секрет, что на Западе, в США уже сформировалась достаточно серьезная историография, которая так или иначе целенаправленно фальсифицирует итоги Второй мировой войны. И все это подается в форме фундаментальных научных исследований. Например, в этой историографии выдвинута концепция равной ответственности фашистской Германии и Советского Союза за развязывание войны. Или же американские исследователи на полном серьезе утверждают, что Советская армия одержала всего одну победу - в Сталинградской битве. А победы в других решающих битвах войны - это заслуга американцев. И под эти утверждения подводится недостоверная доказательная база, искажаются факты. Серьезные фальсификации, они добротно, тщательно продуманные, и обычному человеку сложно разобраться, где правда, а где ложь.

«Урок истории можно превратить в путешествие во времени»

- В такой непростой ситуации особое внимание должно быть уделено учебникам истории…

- Учебники истории - крайне важный инструмент в деле воспитания, образования подрастающего поколения. Наш институт и научное сообщество Татарстана разработали региональный курс федерального учебника «История нашего края для 5 - 7-х классов». Сейчас он проходит последние этапы федеральной экспертизы. Важно, что в этом учебнике представлена история не только татарского народа, но и народов, проживающих в Татарстане. Учебник объективно показывает, какой большой и трудный путь прошло Российское государство и как на основе многонациональных, межконфессиональных культур и традиций формировалась российская цивилизация.

- Как детям рассказывать о сложных исторических процессах, чтобы это было честно, объективно, понятно и в то же время интересно?

- При разработке и написании учебников необходимо понимать и учитывать психологию современного ребенка. Для этого есть целый комплекс методических приемов. Детям не надо навязывать чье-то мнение, наша задача - дать им факты, чтобы они сами могли поразмышлять. Ребенок должен уметь думать, высказывать свою точку зрения, дискутировать. Новые учебники как раз строятся по принципу обратной связи. В современную цифровую эпоху скорость мышления другая, дети другие, у них восприятие информации совсем другое.

Но в то же время новые технологии открывают перед учителями новые возможности. Уроки истории можно превратить в интереснейшее путешествие в прошлое. Ребенок читает параграф учебника, а на странице куар-код со ссылкой, которая переводит его на сайт музея, архива, публикаций по данной теме. Если ему интересно, он посмотрит, послушает, почитает дополнительную информацию по теме.

- Сейчас во многих школах на уроках истории родного края дети с интересом изучают историю своей семьи, создают родословные…

- Совершенно верно, это очень важный момент. Они видят, как история их дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек отражается в истории родного края, республики, страны, мира. Сейчас именно такие подходы к составлению учебников на всех уровнях. В прошлом году в Казани состоялось большое всероссийское совещание авторских коллективов учебников истории, где очень серьезно и профессионально обсуждались эти вопросы. Совещание было организовано Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

«Сейчас перед нами открывается новый мир»

- Радик Римович, как непростые события последних лет повлияли на сотрудничество российских историков с коллегами из европейских стран?

- После начала специальной военной операции ряд довольно значимых научных партнеров демонстративно разорвали с нами отношения. Они официально вышли из редколлегий наших журналов, официально прекратили общение с российскими коллегами. Наверное, многие сделали это не по своей воле. Возможно, таково было решение руководства их университетов, академических центров. Но в принципе у многих европейских ученых было и есть огромное желание работать с нами. Например, масса желающих изучать средневековую историю татарского народа. В этом году в Казани прошел крупный международный золотоордынский форум. В нем участвовали более 100 ведущих специалистов из разных стран мира, даже из Европы. Им в той или иной форме было запрещено или не рекомендовано приезжать в Россию, но они вопреки всему приехали.

- Значит, сотрудничество продолжается, несмотря ни на какие преграды?

- Как это ни странно, международное сотрудничество не оказалось свернуто. Оно перешло на новый качественный этап своего развития. Усилилось сотрудничество с дружественными государствами, странами Юга и Востока. А там масса неисследованных тем. Раньше многие наши ученые, ориентированные на Запад, просто не обращали внимания на другие цивилизации. И сейчас перед нами открывается совершенно новый мир. Президент нашей страны Владимир Путин очень точно сказал, что Россия - это страна-цивилизация, которая строится на фундаменте различных культур. У России евразийский характер, и поэтому у нас сейчас и усиливается взаимодействие и сотрудничество с различными странами и культурами, в том числе с исламским миром.

«Поворот внимания на Юг и Восток - веление времени»

- Какие значимые проекты у Института истории запланированы на ближайшие 5 - 10 лет?

- Самый главный проект, который мы сейчас разрабатываем, - это программа изучения истории, культуры народов Степной Евразии. Это темы как раз связанные с поворотом нашего внимания на Юг и Восток. Программа затрагивает научные интересы наших коллег из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Ближнего Востока. Эта единая комплексная программа рассчитана на 10 лет. В ней участвует не только наш институт, но и все гуманитарные институты Академии наук РТ.

Другая важная государственная научная программа - «Татары на службе Отечеству». Начиная с XV века татары активно проявляли себя на службе московских государей, а с XVI века участвовали во всех военных кампаниях Московского государства. Там были свои герои, яркие примеры самопожертвования ради Отечества. И сегодняшнее героическое участие наших воинов в специальной военной операции имеет глубокие исторические корни.

Продолжаем заниматься средневековой историей татарского народа. Эпоха тюркских каганатов, Волжская Булгария, Золотая Орда и другие этапы нашего прошлого, богатое духовное и материальное наследие являются неотъемлемой частью историко-культурного достояния России. Например, все основные золотоордынские памятники находятся на территории нашей страны и республики, в том числе и первая столица Золотой Орды Болгар.

Мы продолжаем изучать и публиковать труды татарских просветителей, богословов. На следующий год планируем издание основных трудов татарского просветителя, этнографа, археографа, востоковеда, педагога Шигабутдина Марджани на русском языке. Это очень важно, потому что Казань объявлена культурной столицей исламского мира в 2026 году.

«Делать выводы должен не ИИ, а опытный исследователь»

- Историки как-то используют помощь искусственного интеллекта в своих исследованиях?

- Искусственный интеллект может собирать информацию из разных источников и систематизировать ее. Наверное, скоро ИИ в гуманитарных сферах будет использоваться намного активнее. Думаю, он сможет помогать нам анализировать разноязыковые источники. Например, об одном и том же событии есть несколько источников: на русском, татарском, персидском, латинском и каком-нибудь европейском языке. ИИ сможет перевести их, сопоставить… Это чисто технологическая работа. А анализировать информацию, делать выводы должен опытный исследователь. Естественно, новые технологии значительно упрощают работу, но за искусственным интеллектом нужен глаз да глаз.

- Какие исторические периоды истории Татарстана на сегодняшний день изучены меньше всего?

- Есть моменты нашей истории, которые нуждаются в новых оценках, анализе с применением новейших методов, в том числе естественно-научных. У нас не хватает источниковой базы, особенно по средневековому периоду. Малоизученное направление - XVII век. Это время, когда наш край вошел в состав Российского государства. Это был период Смутного времени, в событиях которого казанские ополчения сыграли большую роль. Как здесь начинала развиваться экономика? Почему Петр I именно в Казани начал создавать базу для строительства российского флота? Это же все не на пустом месте возникло, значит, здесь был какой-то бизнес, были производства. И самое главное, мы должны показать, что Казань, Татарстан начиная с древнейших времен были и всегда оставались центром международной торговли. И сегодня то, что мы видим, - это четкая опора на те исторические традиции.

Кстати

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов особое внимание уделяет цифровизации научных исследований и доступности их для общества. Научные, научно-популярные исследования, книги можно почитать на сайте Института истории имени Ш.Марджани АН РТ. На сайте Института археологии им. А.Х.Халикова тоже выложены монографии и научно-популярные статьи, материалы по разным направлениям исследований. Особенно интересно, что там выкладывают отчеты археологических экспедиций, раскопок последних лет с фотографиями, описаниями находок. Археологи создали и сопровождают масштабный портал, посвященный историко-культурному наследию. Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ создал очень содержательный электронный ресурс Tatarica. Чрезвычайно важными для сохранения и популяризации татарского языка, истории татарской культуры в целом являются электронные ресурсы Института языка, литературы и искусства АН РТ им. Г.Ибрагимова.