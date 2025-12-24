Раис РТ исполнил желания двух детей в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в преддверии Нового года традиционно присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В рамках мероприятия, прошедшего во время 17-го заседания Государственного Совета РТ, глава региона взял на себя обязательство исполнить новогодние мечты двух детей.

Предпраздничные желания исполнились для семилетнего Амира и трёхлетней Азалии из города Бавлы. По заявкам детей, Амир получит набор для занятий робототехникой, а Азалия — новый кукольный домик.

Напомним, акция «Ёлка желаний», проходящая по всей России с 2017 года, направлена на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Её участниками могут стать дети от 3 до 17 лет из числа сирот, ребята с ограниченными возможностями здоровья или серьёзными заболеваниями, дети из малообеспеченных семей, а также из семей военнослужащих и жителей приграничных регионов.

В текущем сезоне акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. Как ранее сообщал Рустам Минниханов в своём телеграм-канале, на специальный портал уже поступило более трёх тысяч заявок от детей со всей республики. «Обязательно выполним!» — заверил глава региона.