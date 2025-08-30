Раис РТ принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани

news_top_970_100
Город
30 августа 2025  15:49

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в седьмом мотофестивале «Два Кремля», проехав на мотоцикле «Урал» от площади 1 Мая до Дворца земледельцев. Мероприятие, организованное московским мотоклубом «Красная Площадь», собрало байкеров из России и дружественных стран.

Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы, представлял военную тематику: выставку мототехники времен Великой Отечественной войны, интерактивные реконструкции и мотошоу. Масштабы события подчеркивает тот факт, что для выезда всех участников с парковки потребовалось около 30 минут.

Особое внимание уделялось безопасности и профессиональной культуре вождения. Организаторы продемонстрировали системный подход к развитию мотодвижения, сочетая праздничные мероприятия с образовательной составляющей.

news_right_column_240_400
Новости
«Оренбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Рубином»
Мирлинд Даку вызван в сборную Албании на сентябрьские игры
Раис РТ принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани
В Казани прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»
В Казани прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»
45 пар заключили брак в День республики в Казани
В Казани увековечили память об архитекторе «экономического чуда» Татарстана
В Казани увековечили память об архитекторе «экономического чуда» Татарстана
Александр Барабанов не поехал на контрольный матч с «Нефтехимиком»
Казань завершит празднование Дня республики масштабным салютом над Казанкой