Раис РТ принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в седьмом мотофестивале «Два Кремля», проехав на мотоцикле «Урал» от площади 1 Мая до Дворца земледельцев. Мероприятие, организованное московским мотоклубом «Красная Площадь», собрало байкеров из России и дружественных стран.

Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы, представлял военную тематику: выставку мототехники времен Великой Отечественной войны, интерактивные реконструкции и мотошоу. Масштабы события подчеркивает тот факт, что для выезда всех участников с парковки потребовалось около 30 минут.

Особое внимание уделялось безопасности и профессиональной культуре вождения. Организаторы продемонстрировали системный подход к развитию мотодвижения, сочетая праздничные мероприятия с образовательной составляющей.