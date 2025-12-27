Раис Татарстана потребовал усилить контроль за безопасностью на новогодних праздниках

В преддверии новогодних торжеств глава Татарстана Рустам Минниханов провёл оперативное совещание, на котором центральной темой стала комплексная безопасность граждан. Рустам Минниханов дал ряд жёстких поручений профильным ведомствам и муниципальным властям.

Ключевой акцент был сделан на недопущении любых происшествий в праздничные дни. «Необходимо организовать работу так, чтобы эти дни не были омрачены никакими негативными событиями», — подчеркнул руководитель республики. Он отметил, что статистически в этот период традиционно возрастает количество пожаров и травм, связанных с неосторожным обращением с пиротехникой.

В связи с этим Раис республики напомнил, что на территории Татарстана уже действует особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства. Минниханов потребовал от подразделений МЧС, глав администраций и собственников объектов обеспечить безукоснительное соблюдение всех норм пожарной безопасности, особенно в жилом секторе, социальных учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей. Использование пиротехнических изделий должно строго контролироваться и допускаться только в специально отведённых местах.

Для этого потребуется слаженная работа всех звеньев. Главам муниципалитетов, министерств и ведомств поручено лично отвечать за выполнение правил безопасности на всех публичных мероприятиях. Особое внимание будет уделено взаимодействию между правоохранительными структурами, частными охранными предприятиями и добровольческими формированиями.

«Никто не должен остаться в стороне. Нам нужно полное взаимодействие органов власти и граждан, а также бесперебойная работа всей инфраструктуры и экстренных служб», — резюмировал Рустам Минниханов, призвав сделать всё возможное для сохранения спокойствия и радости в праздники.