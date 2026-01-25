Раис Татарстана поздравил студентов с их праздником

25 января 2026  10:57

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил всех студентов с Днём российского студенчества. В своём обращении, опубликованном в социальных сетях, он назвал студенческие годы важным периодом для формирования личности и рождения новых идей.

«Многие выдающиеся учёные, политики и деятели культуры начинали свой путь именно в наших вузах», — отметил Минниханов.

На татарском языке он пожелал студентам идти вперёд, добиваться целей и новых открытий. «Каждый студент, учащийся в нашей республике, — звезда будущего!» — подчеркнул Раис РТ.

К поздравлению был приложен видеоролик, в котором перечислены знаменитые выпускники университетов Татарстана.

