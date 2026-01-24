В Татарстане побит исторический рекорд по суточной подаче газа

Республика
24 января 2026  17:29

На фоне установившихся в республике аномальных морозов компания «Газпром трансгаз Казань» установила новый исторический максимум по суточным объёмам поставок природного газа. 23 января потребителям Татарстана было направлено 85,5 миллионов кубометров топлива.

Этот показатель на 2,2 миллиона кубометров превысил предыдущий рекорд, зафиксированный 11 декабря 2023 года. В компании отмечают, что такой объём не только подтверждает надёжность системы газоснабжения в период пиковых нагрузок, но и отражает растущие потребности динамично развивающегося региона.

Значительная часть рекордного объёма, 17,5 млн кубометров, была направлена на обеспечение бесперебойной работы коммунального хозяйства и теплоснабжение жилого фонда. Остальные 68 миллионов кубометров поступили на нужды промышленных предприятий и энергетического комплекса республики.

