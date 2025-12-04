Ранис Файзуллин стал заместителем министра транспорта Татарстана

4 декабря 2025  11:42

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана усилило руководящий состав новым заместителем министра. На эту должность назначен Ранис Файзуллин, который ранее занимал пост заместителя технического директора по строительству в АО «Татавтодор».

Информация о новом назначении появилась на официальном сайте ведомства. Теперь команда министра Фарита Ханифова включает в себя первого заместителя Лилию Сафиуллину и двух заместителей — Марата Хисамутдинова и Раниса Файзуллина.

Это второе кадровое назначение в министерстве за последнее время. Ранее заместителем министра стал Марат Хисамутдинов, имеющий значительный опыт в транспортной сфере: он возглавлял управление транспорта внутри минтранса, а до этого работал в должности и.о. председателя транспортного комитета Казани и занимал руководящие посты в Смоленской области.

