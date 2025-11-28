Рашид Калимуллин показал коллекцию из 1700 музыкальных инструментов мэру Казани

В Казани мэр Ильсур Метшин ознакомился с уникальной коллекцией из 1700 музыкальных инструментов, собранной композитором Рашидом Калимуллиным. Экспозиция представлена в здании Союза композиторов Республики Татарстан на улице Лобачевского, 10.

Фото: kzn.ru

Особую ценность представляет крупнейшее в мире собрание тюркских инструментов, включая редкие экземпляры из Казахстана, Турции и Узбекистана. Среди уникальных экспонатов — китайские барабаны, не имеющие аналогов в других коллекциях, и гигантские гонги диаметром более двух метров.

Калимуллин собирал коллекцию на протяжении 40 лет, начиная с казахской домбры, подаренной ему певцом Ренатом Ибрагимовым. Композитор предложил использовать некоторые инструменты во время городских мероприятий.

Фото: kzn.ru

Мэр Казани поделился воспоминаниями о том, как Калимуллин был его преподавателем по классу баяна в нижнекамской музыкальной школе, а позже стал первым советским композитором, победившим на международном конкурсе в Амстердаме.