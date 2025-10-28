Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 737 тыс. рублей в 2026 году

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, материнский капитал на первого ребенка в 2026 году составит 737 205 рублей. Об этом сообщила РИА «Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По сравнению с текущим годом, когда выплата составляет 690 266 рублей, размер поддержки увеличится почти на 47 тысяч рублей. Дальнейший рост программы предусмотрен и в последующие годы: в 2027 году маткапитал может достигнуть 766 693 рублей, а в 2028 году — 797 361 рубля.

Как ранее отмечал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в 2026 году средствами материнского капитала планируют воспользоваться 1,7 миллиона российских семей. На эти цели в бюджете заложено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025 году.

Законопроекты о федеральном бюджете и бюджете Соцфонда на 2026-2028 годы уже приняты Госдумой в первом чтении. Второе чтение документов запланировано на 18 ноября.