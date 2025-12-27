Рекордный 2025 год для стройки в РТ: введено 3,5 млн кв. метров жилья

По итогам 2025 года Республика Татарстан продемонстрировала наивысшие за всю свою историю показатели жилищного строительства. Общая площадь сданных в эксплуатацию объектов достигла 3 миллионов 515 тысяч квадратных метров, что на 8% превысило установленный плановый показатель. Об этом на республиканском совещании под председательством Раиса Рустама Минниханова доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Значительный рост отмечен во всех сегментах рынка. В сфере коммерческого многоквартирного строительства было завершено 110 домов. Полностью выполнена и программа социальной ипотеки, в рамках которой новоселье смогут справить жильцы 44 новых зданий.

Особенно впечатляющие результаты достигнуты в индивидуальном жилищном строительстве. План по ИЖС был перевыполнен — за год жители республики возвели 17 785 частных домов общей площадью более 2,4 млн квадратных метров.

В рамках социальных обязательств власти обеспечили жильём детей-сирот: все 450 запланированных квартир законтрактованы. Параллельно велось активное развитие инфраструктуры: построены и модернизированы сети водоснабжения, дороги, введены 53 объекта здравоохранения и 61 общественное пространство.

Контролирующие органы провели в течение года тысячи проверок на стройплощадках, что позволило оперативно выявлять и устранять нарушения. Ряд масштабных проектов, включая строительство новых школ и рекультивацию иловых полей в Казани, будет реализован в следующем году.