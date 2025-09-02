Ремонт проспекта Ибрагимова в Казани завершен

news_top_970_100
Город
2 сентября 2025  13:37

В рамках реализации программы дорожного ремонта на 2025 год, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в Казани завершена комплексная реконструкция проспекта Ибрагимова в Московском районе. Протяженность обновленного участка составила 1,72 километра.

Подрядная организация ООО «Волгаавтодор» выполнила полный цикл работ: фрезерование старого покрытия, установку нового бортового камня, укладку выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, а также нанесение современной дорожной разметки.

news_right_column_240_400
Новости
Даниил Журавлев продолжит карьеру в «Торпедо»
Татарстан инвестирует 11,7 млрд рублей в обновление коммунальной инфраструктуры
В новый учебный год с картой от Ак Барс Банка
Врачи РКБ совершили тройную операцию по спасению беременной пациентки
В РТ в ходе операции «Чистый воздух» нарушения выявлены у 1,8% транспорта
Ремонт проспекта Ибрагимова в Казани завершен
В Казани снизилось количество доступных предложений на вторичном рынке жилья
В Казани снизилось количество доступных предложений на вторичном рынке жилья
В Казани начнется реставрация храма XVIII века