Ремонт проспекта Ибрагимова в Казани завершен

В рамках реализации программы дорожного ремонта на 2025 год, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в Казани завершена комплексная реконструкция проспекта Ибрагимова в Московском районе. Протяженность обновленного участка составила 1,72 километра.

Подрядная организация ООО «Волгаавтодор» выполнила полный цикл работ: фрезерование старого покрытия, установку нового бортового камня, укладку выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, а также нанесение современной дорожной разметки.