Резиденты индустриальных парков РТ пополнили бюджеты двух уровней на 166,2 млрд рублей

По итогам 2025 года компании-резиденты индустриальных парков и технопарка республики перечислили в федеральную казну 137,5 млрд рублей налогов и сборов, а в консолидированный бюджет Татарстана — еще 28,7 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов РТ.

В регионе реализуются инвестиционные проекты по созданию пяти специализированных площадок: ОЭЗ «Алабуга» (23 резидента), «Алабуга-2. Нефтехимия» (10), «ИнноПарк» (14), «Лаишево» (8), а также «Этилен-600» (3). По итогам года все ключевые показатели, заложенные в паспортах проектов, выполнены в полном объеме. Речь идет о совокупной выручке, количестве резидентов, числе созданных высокопроизводительных рабочих мест и совокупной добавленной стоимости.

Соблюдение плановых показателей, в том числе по налоговым и таможенным отчислениям, позволяет республике своевременно и полностью возмещать из федерального бюджета затраты на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарка в сфере высоких технологий.