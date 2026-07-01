Рифкат Минниханов назвал «Дрон Экспо 2026» драйвером технологического развития

В Казани завершается подготовка к крупному отраслевому событию – международной выставке-форуму беспилотных систем, которая пройдёт с 8 по 10 июля. На заседании оргкомитета президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов подчеркнул, что значение этого форума выходит далеко за рамки обычной выставочной площадки.

Он отметил, что в республике к беспилотникам относятся как к междисциплинарному явлению, охватывающему не только авиацию, но и наземные, а также водные решения. По его словам, именно комплексный подход – ключевое условие для прогресса в этой сфере.

Минниханов обратил внимание на то, что регион обладает мощным промышленным и научным потенциалом: от традиционного авиастроения до передовых IT-разработок. Этот задел, по его мнению, позволяет рассматривать предстоящий форум не как разовую акцию, а как эффективный механизм для запуска новых технологических кластеров и партнёрских экосистем.