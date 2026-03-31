Рободоставка от расширяет географию в Казани: сервис запущен в двух новых районах

Сервис роботизированной доставки от Яндекса вышел за пределы исторического центра Казани. С сегодняшнего дня автономные курьеры начали выполнять заказы в Ново-Савиновском и Советском районах. Это стало следующим этапом масштабирования проекта, который впервые стартовал в столице Татарстана в декабре 2025 года в Вахитовском районе.

Новые районы подключены к сети складов онлайн-заказов Яндекс Лавки, расположенных на улицах Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова и вблизи Шуртыгина. Уже до конца текущего года компания планирует увеличить количество точек выдачи с участием роботов, а также интегрировать их в доставку заказов из сервисов «Еда» и «Доставка».

В Казани задействованы устройства четвёртого поколения — первые роботы, запущенные в серийное производство. По сравнению с предшественниками они демонстрируют повышенную проходимость, особенно на сложных участках городской инфраструктуры, при этом их конструкция упрощена, что снижает себестоимость. По планам Яндекса, к концу 2027 года будет произведено 20 тысяч таких аппаратов.

Благодаря автоматизации доставка стала круглосуточной: роботы не нуждаются в перерывах, что обеспечивает стабильность сервиса. Пользователи могут в режиме реального времени отслеживать передвижение курьера через приложение — от склада до двери квартиры.

Запуск массового производства уже позволил выровнять стоимость рободоставки с традиционной курьерской службой. С дальнейшим распространением технологий цена, по прогнозам компании, продолжит снижаться, делая сервис ещё более доступным для жителей крупных городов.