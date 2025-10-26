Родителям двойняшек и близнецов увеличат пособия: новые правила выплат

26 октября 2025  12:30
Автор:
Владислав Косолапкин

Семьи, в которых родились двойняшки, тройняшки или больше детей, могут получать отдельное пособие по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает Социальный фонд России.

Главное правило: нужно подать отдельное заявление на выплату для каждого младенца. При этом общая сумма пособия на всех детей будет складываться, но не может превышать 100% от среднего заработка родителя, который оформляет выплату.

Важно: отпуск по уходу за детьми могут разделить между собой разные члены семьи. Например, мама может оформить отпуск по уходу за одним ребенком, а папа — за вторым. В этом случае оба родителя смогут получать пособие одновременно.

Такой подход позволяет семьям с несколькими детьми получать максимально возможную поддержку от государства в самый важный период — первые полтора года жизни детей.

