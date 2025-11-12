Росреестр РТ предупреждает: мошенники охотятся за квартирами

В Татарстане участились случаи телефонного мошенничества с недвижимостью. Преступники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росреестра или правоохранительных органов и сообщают о якобы готовящемся мошенничестве с их жильем. Цель аферистов — запугать человека и заставить перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова сообщила об этом в ходе пресс-конференции. При поступлении подобного звонка нужно сразу положить трубку и сообщить в полицию.

Самый надежный способ защитить недвижимость от мошеннических сделок — подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода прав без личного участия. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Росреестра, портал «Госуслуги» или МФЦ. После этого любые документы на продажу или дарение вашей квартиры, поданные без вас, будут автоматически отклонены. Этой полезной опцией уже воспользовались десятки тысяч жителей Татарстана: если в 2024 году было подано 44 тысячи заявлений, то за 10 месяцев этого года — уже более 80 тысяч.

Также Росреестр рекомендует обязательно указать в реестре свой актуальный e-mail. При подаче любых документов на регистрацию сделки с вашей недвижимостью (даже электронных) система направит вам уведомление. Если вы его получили, но ничего не оформляли, — это сигнал о мошеннической атаке, и сделку можно немедленно остановить.

При покупке недвижимости будьте предельно внимательны. Всегда требуйте у продавца оригиналы документов, подтверждающих его право собственности. Обязательно закажите свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней проверьте: является ли продавец единственным собственником, нет ли на квартире обременений (например, ипотеки или ареста), и совпадают ли его паспортные данные с указанными в выписке. Если продавец действует по доверенности, проверьте ее подлинность на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Особую бдительность следует проявлять пожилым людям. Им не стоит ходить на сделки одним — лучше, чтобы рядом были родственники или другие доверенные лица. Мошенники часто подсовывают под видом безобидных бумаг договор купли-продажи, и человек, не читая, подписывает его, лишаясь жилья.