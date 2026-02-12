Росреестр Татарстана назвал ключевые способы проверки застройщика перед покупкой жилья

Оценить добросовестность строительной компании можно только комплексно — через сверку данных из открытых официальных источников. Об этом рассказала и.о. начальника отдела госрегистрации договоров долевого участия Росреестра Татарстана Ильсияр Насибуллина.

Прежде всего стоит изучить информацию в ЕГРЮЛ, реестре ФНС и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Важно убедиться, что компания действующая, не находится в стадии ликвидации или реорганизации, а её руководитель и учредители — реальные лица. Базовые сведения о застройщике в обязательном порядке публикуются в единой информационной системе жилищного строительства.

Насибуллина также рекомендует обратить внимание на опыт компании: какие объекты уже сданы, соблюдались ли сроки, состоит ли застройщик в саморегулируемой организации. Полезно изучить годовую отчётность и аудиторские заключения за последние три года. Дополнительным индикатором может стать судебная практика — наличие частых разбирательств с дольщиками или подрядчиками должно насторожить.