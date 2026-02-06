Росреестр Татарстана разъяснил ключевые правила оформления договора долевого участия

6 февраля 2026  19:24
Владислав Косолапкин

Управление Росреестра по Республике Татарстан провело горячую линию для покупателей жилья в строящихся домах. В ходе мероприятия специалисты ведомства ответили на вопросы граждан и подробно объяснили, как юридически грамотно заключить договор участия в долевом строительстве (ДДУ) — главный документ, защищающий права дольщика.

Как отметила и.о. начальника отдела госрегистрации договоров долевого участия Ильсияр Насибуллина, ДДУ всегда заключается в письменной форме в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями обеих сторон. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Росреестре и считается заключённым только с момента её завершения.

Что обязательно должно быть указано в ДДУ:

Объект недвижимости: точные технические характеристики будущей квартиры согласно проектной декларации (этаж, площадь, план комнат), а также описание многоквартирного дома.

Финансовые условия: окончательная цена договора, порядок и сроки её оплаты.

Банковский контроль: обязательные сведения об эскроу-счёте и уполномоченном банке, где он открыт. Это ключевой механизм защиты денег дольщика.

Сроки и гарантии: точная дата передачи готового объекта и гарантийный срок на квартиру (не менее 5 лет, согласно новым изменениям в законодательстве, актуальным с 2025 года).

Как проходит регистрация?
Заявление на регистрацию и сам договор подаются в Росреестр исключительно в электронном виде. Государственная пошлина составляет 350 рублей для физического лица (поскольку уплачивается в равных долях от общей суммы 700 рублей).

Права и обязанности дольщика:
Основные права включают получение полной информации о проекте, право собственности на построенное жильё и право на возмещение убытков при нарушении застройщиком сроков или качества работ. Главная обязанность дольщика — своевременно оплачивать стоимость жилья в соответствии с договором.

Эксперты Росреестра подчеркнули, что внимательное изучение и корректное оформление ДДУ — это основа для безопасного инвестирования в новостройку и надёжная правовая защита на весь период строительства.

