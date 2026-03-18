Российский венчурный форум в Казани: 20 лет инвестиций в будущее

С 8 по 10 апреля Казань и Иннополис примут представителей венчурного рынка, стартапов, инвесторов и власти.

Главная тема - технологическое лидерство и инвестиции в будущее. На пресс-конференции в ТАСС организаторы раскрыли детали программы и рассказали, почему РВФ стал «путеводным маяком» для всей отрасли.

XX Российский венчурный форум откроется 8 апреля в Иннополисе, а основные события развернутся в Казани 9 и 10 апреля. В пленарной сессии примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратится к участникам с видеопосланием.

В рамках мероприятия традиционно состоится встреча Валерия Фалькова с молодыми предпринимателями, представляющими свои проекты и идеи.

- Это живая дискуссия, где обсуждаются возможные корректировки и новые направления, - анонсировала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Главная тема пленарного заседания - «Технологическое лидерство - инвестиции в будущее». Ее фишкой станет выступление стартап-участника прошлых лет, который поделится историей своего роста и расскажет, как участие в форуме повлияло на развитие проекта.

Среди новинок - шоу-конкурс «Венчурные игры» для молодых предпринимателей. Все события впервые будут транслироваться онлайн с возможностью пересмотреть записи. Организаторы также подготовят каталог стартапов в печатной и электронной версиях, а главным инструментом коммуникации станет специальное мобильное приложение. Сейчас оно загружается в цифровые магазины и наполняется контентом.

Стартапы, инвесторы и международный трек

Количество заявок от стартапов на участие в выставке выросло кратно. Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев сообщил, что подано более 1,3 тысячи заявок. В экспозиции примут участие свыше 150 проектов, а в питч-сессиях - 210 стартапов. Свои стенды представят участники, сгруппированные по ключевым направлениям: беспилотные системы, автоматизация, здравоохранение, новые материалы, энергетика, биоэкономика, строительство, транспорт и космос.

Международный трек будет представлен 25 иностранными стартапами. Ожидаются участники из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Африки. Инвесторы приедут из Белоруссии, Израиля, Бангладеш и Саудовской Аравии. Совместно с AAOIFI, организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений, открывшей представительство в Казани, пройдет секция, посвященная исламским финансам.

По итогам отберут 20 проектов для участия в акселерационных программах. Одна из них - акселератор БРИКС, помогающий российским компаниям выходить на экспорт в страны объединения, на Ближний Восток и в Северную Африку. Вторая рассчитана на три месяца работы с менторами по технологическим и инвестиционным запросам.

Партнер инвесткомпании «Кама Флоу» Евгений Борисов развеял миф о том, что игроки рынка высоких технологий якобы не нуждаются в живом общении и предпочитают только онлайн-форматы.

- Мы, как никто другой, страдаем от нехватки прямого общения, - поделился он. - Российский венчурный форум - это площадка, где собираются разные представители рынка, объединенные общей повесткой и мотивацией создавать будущее. Мы получаем тот самый глоток свежего воздуха, обмениваясь контактами и инсайтами.

Кроме того, РВФ остается ценным источником информации благодаря многогранной повестке и участию экспертов.

- Любой участник - стартап, бизнес-ангел или инвестор - получает информацию, которую из публичных источников просто не достанешь, - добавил Борисов.

20 лет в цифрах

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов озвучил итоги Российского венчурного форума за два десятилетия. За это время зафиксировано свыше 30 тысяч участников, подано более 6 тысяч заявок от стартапов, тысяча участников представили свои экспозиции. Совокупная выручка участников превысила 49 миллиардов рублей, а подтвержденные инвестиции на площадке - 2 миллиарда рублей.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что Татарстан рассматривает развитие технологического предпринимательства как ключевой приоритет. В республике создана благоприятная среда для инноваций, интегрирующая науку, образование и бизнес.

Ольга Петрова поблагодарила Татарстан и лично Раиса республики за внимание к технологическому предпринимательству, за количество проектов, рождающихся в рамках форума.

- В них вовлекается все больше студентов, которые учатся на практических примерах и осваивают азы технологического предпринимательства, - отметила замминистра. - РВФ - живая система, внутри которой всегда кипит жизнь. Надеюсь, что юбилейный форум станет еще активнее, хотя планка уже достигнута достаточно высокая.