Российский венчурный форум в Казани: стартапы ищут инвесторов, инвесторы - прорывы

Начинающим предпринимателям в сфере высоких технологий, находящимся в поиске средств на развитие, стоит обратить внимание на венчурные фонды, некоторые вузы и Республику Татарстан.

XIX Российский венчурный форум прошел в Казани с 9 по 11 апреля. В его работе приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен, другие официальные лица и масса представителей различных венчурных фондов, вузов и прочих институтов развития. Но главными действующими лицами на форуме были предприниматели. Именно для того, чтобы помочь новым проектам в развитии, все это и затевается уже в 19-й раз.

Организаторами форума стали Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию и инновационный технопарк «Идея».

В этом году заявки на участие подало рекордное количество стартап-проектов - 1032, что примерно втрое больше, чем в 2024 году. География проектов охватывает Россию, Армению, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и Узбекистан. Большая часть стартапов - 63% - находится на стадии первых продаж. Наиболее популярным направлением - 44% проектов - стали технологии, связанные с искусственным интеллектом. Это можно было заметить и при осмотре выставки стартапов, сопровождавшей РВФ. Более половины стендов точно предлагали помощь в разных вопросах со стороны ИИ.

Здесь можно было, к примеру, поговорить с каким-нибудь историческим или выдуманным персонажем, облик которого визуализировался на экране. Студентам-медикам предлагалось подготовиться к экзамену по анатомии человека, оформив подписку по сходной цене - порядка 5000 рублей. Кстати, подобных стартапов по всему миру можно пересчитать по пальцам одной руки. Особо впечатлил представленный отечественной компанией строительный 3D-принтер. Он может напечатать дом площадью около 100 «квадратов» буквально за 72 часа.

Правда, установка крана и иного оборудования, создание фундамента добавляют времени. К тому же к пустой коробке надо еще подвести коммуникации и сделать какую-никакую отделку. Зато себестоимость квадратного метра в таком доме составляет всего 50 тысяч рублей. Вообще, собственник этой компании спрогнозировал, что лет через 10 все дома будут возводить по такой технологии. Однако, увы, она подходит только для индивидуальных домов не выше восьми метров. Многоэтажку построить не удастся.

В нулевой день форума, проходивший в Иннополисе, состоялась пленарная дискуссия о нынешнем развитии российского рынка венчурных инвестиций. Причем спикеры постоянно сравнивали состояние дел на нем с погодой за окном. А нынешняя весна, например, в Москве и ряде регионов России удивила снегом. Да и в Иннополисе за окном в этот день бушевал ветер, сбивающий с ног. Вот примерно такое же состояние и у венчурного рынка в стране. Как отметил один из участников дискуссии, генеральный директор одного из венчурных фондов Николай Евченко, «чтобы достичь доковидных показателей, нам надо вырасти примерно в четыре раза». Сейчас главная проблема в том, что большие корпорации почти перестали инвестировать в стартапы. Им подавай уже работающий, продающий бизнес. Причины - закредитованность самих больших компаний и высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Кроме того, потенциальная отдача от вложения в новый бизнес может оказаться меньше, чем стандартный доход от обычного депозита в банке. А риски гораздо выше. Одни так называемые бизнес-ангелы не справятся, у них не хватит средств, чтобы поддержать все высокотехнологичные проекты страны.

Вице-премьер правительства Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что этот рынок пока остается относительно небольшим и сосредоточен вокруг трех ключевых групп потребителей: государственных компаний, частных компаний и венчурных фондов. Поэтому Шайхутдинов поддерживает идею о введении налоговых вычетов на прямые инвестиции и прямое финансирование через фонды. Он похвалил родную республику, сказав, что Татарстан не просто предоставляет «рыбу» в виде готовых решений, а предлагает «удочку» - инструменты и возможности для самостоятельного достижения успеха.

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов высказал здравую идею: «Сейчас инновационный кластер «Сколково» в Москве и «Сириус» в Сочи «пылесосят» большинство IT-компаний. «Сколково» имеет более сильные налоговые преференции, а мы конкурируем за счет сервиса, услуг, дополнительных мер поддержки. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы IT-кластеров было много, а не один-два на всю страну».

А не будет множества стартапов, из которых инвесторы смогут выбирать, не будет и технологического прорыва.

10 апреля на пленарном заседании РВФ, тема которого была обозначена как «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций», Рустам Минниханов отметил, что в этом году в мероприятиях форума принимают участие более 5 тысяч делегатов из 25 стран мира, руководители ведущих иностранных венчурных фондов, авторитетные эксперты из стран-локомотивов экономического роста на евразийском пространстве.

Валерий Фальков напомнил собравшимся об одном из флагманских проектов Минобрнауки РФ - платформе университетского технологического предпринимательства, созданной по программе поддержки вузов «Приоритет-2030». В ней участвует и КФУ, а всего по стране - 434 вуза.

Платформа насчитывает 453 акселераторские программы для студенческих стартапов. В этот процесс вовлечены уже 793848 человек. Поддержка оказана более 36 тысячам проектов. Привлечено инвестиций на более чем 2,9 млрд рублей. Жаль, что эта программа не распространяется на все вузы России.